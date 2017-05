Nuovo Laudrup o prossimo Bendtner? La Danimarca aspetta con ansia una risposta sul futuro di Kasper Dolberg, che a suon di prestazioni e gol sta facendo pesare sempre più la bilancia verso la prima soluzione: a 19 anni la punta dell'Ajax si è ormai affermata come uno degli attaccanti più promettenti nel panorama europeo e su di lui sono puntati gli occhi di molte big.



Certo, nel 4-1 rifilato al Lione nella semifinale d'andata di Europa League i riflettori se li prende Bertrand Traoré con una doppietta, ma il suo futuro è già più delineato: nonostante l'interesse del Napoli a fine stagione con ogni probabilità tornerà al Chelsea (ora è in prestito all'Ajax), per poi essere girato nuovamente in prestito e continuare il suo percorso di crescita. Per Dolberg invece, in rete per la quinta volta in questa edizione, è ancora tutto da scrivere e il suo nome sarà uno dei più caldi nel prossimo mercato: il prezzo c'è già, 30 milioni di euro (ma il cammino dell'Ajax in Europa League potrebbe anche far lievitare ulteriormente questa cifra), la fila delle pretendenti pure.



A partire dall'Italia. L'attaccante classe '97 è sul taccuino di Juventus e Napoli già dallo scorso autunno, i bianconeri si sono defilati mentre gli azzurri restano in corsa, ma devono fare i conti con l'inserimento di due nuove rivali in Serie A: Milan e Roma. Una delle priorità del nuovo management rossonero è assicurarsi una prima punta di spessore, ma gli obiettivi primari costano molto: da Morata a Aubameyang, gente da almeno 70 milioni di euro e corteggiata dalle superpotenze inglesi, ecco perché non vengono scartate soluzioni alternative e Dolberg costituirebbe una valida scommessa, godendo anche della stima di Mirabelli. Sempre il nuovo ds è decisivo per l'interesse della Roma. Con Monchi via a un nuovo corso fatto anche di giovani talenti e tra questi c'è spazio per il danese: d'altronde, uno dei limiti della rosa giallorossa è l'assenza di una valida alternativa a Dzeko come punta centrale e con Dolberg questa lacuna verrebbe colmata con un giocatore di valore e prospettiva.



Attenzione però, l'Italia non è sola nell'inseguimento alla punta dell'Ajax e di mezzo ci sono, come spesso accade, le corazzate della Premier League. Klopp non ha mai nascosto il suo forte gradimento per Dolberg e con Sturridge in uscita si libera una casella nell'attacco del Liverpool, che deve fare i conti con il possibile inserimento dell'Everton qualora Lukaku decidesse di lasciare i Toffees. La vera insidia tuttavia ha un nome ben noto anche alla Serie A: José Mourinho. Il Manchester United aveva già messo in cima alla propria lista l'acquisto di un attaccante di primissimo livello (Griezmann o appunto Lukaku), ma l'infortunio di Ibrahimovic e, di conseguenza, il probabile tramonto di ogni possibilità di rinnovo costringe i Red Devils a cercare due centravanti di livello: Kasper piace e non poco a Mou, che con un budget faraonico può decidere di rilanciare qualsiasi offerta. La corsa a Dolberg dunque è piena di ostacoli, destinati ad aumentare da qui a luglio: ma Milan, Napoli e Roma ci sono.



@Albri_Fede90