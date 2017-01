Milan-Napoli è il secondo anticipo della 21esima giornata. Segui con Calciomercato.com la moviola della gara, arbitrata dal signor Rocchi.



56' - Ammonito Bacca per simulazione



51' - Giallo giusto per Gustavo Gomez che fa fallo su Mertens.



47' - Bacca si invola verso la porta, Tonelli si affianca. L'arbitro estrae il giallo, che sembra però eccessivo.



38' - Ammonizione per Strinic che allarga il braccio su Suso, per Rocchi è giallo.



26' - Giallo a Sosa per un fallo su Jorginho: ammonizione corretta.



12' - Mertens cade in area di rigore, ma non c'è nessun contatto: giusto il giallo per simulazione.



3' - Paletta scalcia Mertens sul piede d'appoggio: manca un rigore al Napoli.