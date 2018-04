Sfida chiave tra Milan e Napoli, per Europa e scudetto. Questo il match presentato da Opta: negli ultimi sei confronti con il Milan in Serie A, il Napoli ha conquistato 16 dei 18 punti disponibili, segnando 2.7 reti di media a partita. Al Meazza contro i partenopei, il Milan ha perso tre delle ultime quattro sfide in A (1V) dopo che era rimasto imbattuto in tutte le precedenti 19 (10V, 9N). Il Milan è imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di Serie A (quattro vittorie seguite da due pareggi) e in tre di queste non ha subito gol. Il Napoli, però, non perde in trasferta in campionato da ottobre 2016 contro la Juventus: 28 partite nelle quali sono arrivate ben 23 vittorie.



Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Lorenzo Insigne: sei reti (di cui tre al Meazza), incluse cinque nelle ultime cinque presenze contro i rossoneri. Suso ha segnato un solo gol nelle 16 presenze con Gattuso in panchina in campionato, mentre ne aveva segnati ben cinque nelle precedenti 13 con Montella in questa Serie A.