Ha fatto parte della prima squadra nella tournèe della scorsa estate in America, destando ottime impressioni. Stiamo parlando di Niccolò Zanellato, centrocampista della Primavera del Milan. Stefano Nava oggi lo ha esortato a dare di più, ai microfoni di Milannews.it: "Siamo molto esigenti con lui, ha qualità e spessore morale, ma non possiamo accontentarci, non si deve accontentare lui, deve arrivare molto più in alto" .