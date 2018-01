Il Milan che verrà, in attesa della questione rifinanziamento o Elliott, inizia a prendere forma anche nelle idee. E uno dei reparti da rinforzare principalmente sarà il centrocampo, dove Fassone e Mirabelli stanno iniziando a preparare la strada in vista di giugno, a meno di opportunità per gennaio che possono cambiare la situazione. Un nome che spunta nei piani del Diavolo è quello di Daniele Baselli.



PIANO BASELLI - Il centrocampista del Torino è molto apprezzato dal Milan, seguito a più riprese da Mirabelli e sondato in questi giorni come nome buono per la mediana. I rossoneri hanno provato a capire se potessero esserci margini per gennaio, ad oggi il Toro non apre minimamente alla sua cessione, più avanti chissà. Intanto, per giugno il Milan si è messo in fila su Baselli. Storicamente seguito dal club già negli anni scorsi e dai tempi dell'Atalanta, Daniele risponde all'identikit che i rossoneri cercano e il piano vede il Milan intrigato dal provare a lavorarci con largo anticipo per la prossima estate.



DA JANKTO A WALCOTT - Un altro nome futuribile è quello di Jakub Jankto. Molto difficile portarlo via all'Udinese già a gennaio, con Delneri l'ipotesi cessione era praticamente scontata ma il feeling è cambiato completamente con Oddo in panchina: la famiglia Pozzo vuole trattenerlo e venderlo solo a giugno, la Premier rimane soluzione più probabile, non c'è alcun accordo con il Milan per gennaio fino a questo momento pur avendo sempre il radar acceso dalle parti di Udine, dove c'è quel Seko Fofana che i rossoneri seguono da vicino. Difficoltà proprio come per Theo Walcott, in questo caso nome per la fascia su cui i rossoneri non si sono attivati in modo diretto. Priorità al centrocampo, dunque. Aspettando le prossime mosse...