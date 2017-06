Questo pomeriggio Gigio Donnarumma ha raggiunto il ritiro dell'Under 21 a Coverciano, col gruppo di Di Biagio che domani partirà per la Polonia, dove giocherà l'Europeo di categoria. Il portiere classe '99, però, non ha ancora dato una risposta al Milan sull'offerta di rinnovo presentata da Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone nelle scorse settimane. Una proposta ricca, da più di quattro milioni di euro a stagione, oltre cui i rossoneri non intendono andare. Ieri, a Montecarlo, c'è stato un vertice tra Mino Raiola e la famiglia del giocatore, per fare il punto della situazione. L'agente italo-olandese vorrebbe inserire alcune clausole per permettere a Donnarumma di lasciare il Milan in caso di mancata qualificazione alla Champions League nei prossimi anni.