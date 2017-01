Secondo quanto riportato da Sky Sport continua il momento di difficoltà con la maglia del Milan per M'Baye Niang. La panchina con il Napoli è stata ancora una volta soltanto una scelta tecnica con Montella che non lo ritiene più centrale nel suo progetto. Con l'arrivo di Deulofeu, tuttavia, non si sta animando il mercato poichè non sono ancora arrivate offerto concrete per lui.