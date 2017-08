19.20 Manca ancora l'accordo definitivo tra Milan e Torino, con i rossoneri che vogliono 18 milioni di euro e il Torino che ne offre 16. C'è invece l'accordo tra Raiola, agente di Niang, e il club granata.



18.20 Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Niang dovrebbe firmare con il Torino un contratto di quattro anni da circa 1,4 milioni di euro a stagione. L'accordo tra Mino Raiola, che cura gli interessi del francese, e il Torino, è vicino..



17.55 Niang è molto vicino al Torino. Il Milan chiede 15 milioni più bonus, il Torino ha proposto 14 +2. Parti molto vicine.



17.29 Aggiornamenti sul fronte Niang. L'esterno offensivo del Milan è vicino al trasferimento al Torino: le due società, in costante contatto, sono vicine alla fumata bianca per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro. Il giocatore, che è stato cercato, nel corso dell'estate, da Everton e Spartak Mosca (arrivato a offrire 23 milioni di euro), è stato convinto dal progetto granata, dove ritroverebbe Sinisa Mihajlovic, il tecnico che in Serie A lo ha fatto rendere al meglio.



TENTATIVO SAMP - Anche la Sampdoria, con l'addio di Schick, ha fatto un tentativo per il francese ex Genoa e Watford, ma la volontà del giocatore di andare al Torino sta facendo la differenza. Fumata bianca in arrivo, Niang si avvicina a grandi passi a riabbracciare Sinisa Mihajlovic.