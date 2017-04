Niente capitano a sorpresa oggi a Crotone, nel Milan che cercherà di ritrovare quella vittoria che manca dal 9 aprile, contro il Palermo. Ieri si era diffusa la voce secondo cui Vincenzo Montella potesse concedere la fascia a Gigio Donnarumma, come segnale dell'importanza che il classe '99 ha e avrà nel progetto del nuovo Milan. Secondo Tuttosport, però, il capitano sarà invece Cristian Zapata, primo per anzianità dopo Montolivo (in panchina), Abate (infortunato) e De Sciglio (squalificato).



FASCIA PER IL RINNOVO - La fascia di capitano è una delle carte che Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli potrebbero giocarsi con Mino Raiola, agente di Donnarumma, per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 del gioiellino rossonero. In attesa che questa trattativa entri nel vivo, Montella ha però scelto per la continuità, affidandosi - a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultim'ora - all'esperienza di Zapata.