Happy Easter to all the fans!

Buona Pasqua a tutti i tifosi rossoneri!#weareacmilan pic.twitter.com/F96oUm1KUV — AC Milan (@acmilan) 16 aprile 2017

Ieri il 2-2 con l'Inter, un pareggio acciuffato al 97' che vale quanto una vittoria. Oggi gli auguri di Pasqua, con il tradizionale uovo di cioccolato spaccato davanti alle telecamere di Milan TV. Sono giorni importanti per, che sta guidando la sua squadra nella lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. In parallelo, l'allenatore campano pensa e lavora per il futuro, che a meno di clamorose sorprese sarà ancora a tinte rossonere.Nelle ore del suo insediamento come nuovo ad del, con lui e Mirabelli condivideremo le idee su come rinforzare la squadra sul mercato. Abbiamo un budget importante per ricostruire un Milan molto competitivo e ambizioso. Mancini è uno dei più grandi allenatori che conosco, ma non abbiamo dubbi su Montella: è il nostro l'allenatore e lo sarà anche in futuro".. ". Quindi manca poco per saperlo. Ma non è questa la mia priorità, la mia priorità è il derby", aveva detto Montella alla vigilia della stracittadina. Adesso il derby è andato, e la nuova dirigenza è insediata: dopo la Pasqua, arriva maggio, il periodo dei matrimoni.Il classe 1974 di Pomigliano d'Arco, per quanto ha fatto in questa stagione alla guida dei rossoneri,