Mancano 8 giorni alla fine del mercato, il Milan dopo l'ufficializzazione dell'esterno spagnolo dall'Everton (arrivato in prestito oneroso di 750 mila euro) potrebbe fare altre operazioni, soprattutto in uscita. Ma qualcosa si muove per il futuro. In questo video Emanuele Tramacere e Daniele Longo, inviato del Milan di calciomercato.com,