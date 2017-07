Il Milan è intenzionato a piazzare un grande colpo in attacco. Prima, però, il club rossonero vuole cedere Carlos Bacca. Il denaro incassato dalla vendita del colombiano, scrive La Gazzetta dello Sport, può essere utile al prossimo acquisto, ma cedere l’ex Siviglia non sarà facile. Bacca aveva un accordo di massima con il Marsiglia, ma il club francese avrebbe voluto prenderlo in prestito. Il Milan, invece, vuole vendere l’attaccante a titolo definitivo. La Lazio resta un’alternativa, ma l’ipotesi non sembra allettare il giocatore.