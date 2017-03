Squadra che vince, non si cambia. E lo stesso vale per la scaramanzia, visto che il Milan ha deciso di replicare le ultime cene organizzate dalla squadra, che hanno poi portato in dote buoni risultati, in vista del match di venerdì sera contro la Juventus. Ad attendere giocatori e staff tecnico rossoneri all'esterno di un noto locale milanese nelle zona di Brera, per calciomercato.com c'era il nostro inviato Daniele Longo.





20.30 PARLA GALLIANI - L'ad del Milan Adriano Galliani, arrivando al ristorante teatro della cena, ha rilasciato alcune battute sulla prossima sfida con la Juventus: "Ci sono le cene intime tra me e l’allenatore e quelle di squadra, come questa. Juve-Milan? E’ una partita fondamentale, ricca di tanti ricordi che vanno dal quella vinta con il gol di Gullit alla finale di Champions League di Manchester, che è indimenticabile".