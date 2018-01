Mercato iniziato e il Milan, nonostante le smentite di rito, ha un obiettivo chiaro in testa: regalare a Gennaro Gattuso un nuovo centrocampista. Manca ancora un tassello alla mediana rossonera, manca soprattutto qualcuno che possa dare fiato a un Kessié sempre generoso ma anche in difetto di riposo e se Dembele del Tottenham è una pista gradita ma complicata, Fassone e Mirabelli portano avanti un'altra operazione in Italia.



BLITZ - Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport infatti la dirigenza del Milan non molla Jakub Jankto e sta portando avanti fitti contatti con l'Udinese per arrivare nelle prossime settimane al centrocampista ceco. Jankto, che piace anche all'Arsenal, potrebbe arrivare con la formula del prestito per poi discutere le condizioni del riscatto, stesso scenario che si presenterebbe qualora i rossoneri aprissero a Theo Walcott: sempre secondo il Cosport infatti l'esterno inglese dei Gunners si sarebbe autocandidato per andare a rinfoltire le fila del Diavolo.