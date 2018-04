Il Milan é atteso oggi fa un importante e fondamentale incontro a Nyon, per scongiurare le pesanti sanzioni dell’Uefa sul mancato rispetto del fair-play finanziario e firmare, com'è fatto da Inter e Roma il più morbido, ma comunque impegnativo Settlement Agreement. Nel giorno dell'udienza arrivano peró da Elliott e Yonghong Li importanti rassicurazioni sul futuro aziendale.



ELLIOT GARANTE - Di fatto il piano Di Fassone é quello di far capire alla Uefa come la società rossonera non sia a rischio nonostante l'incombenza della scadenza del prestito dà Elliott a Yonghong Li. Proprio il fondo americano, infatti, si farà garante della continuità aziendale davanti ai vertici federali e ha già messo tutto nero su bianco per salvaguardare il club tanto che a Nyon verrà presentato proprio un documento ufficiale sottoscritto dal fondo statunitense.



NUOVI FONDI DA YONGHONG LI? - Secondo quanto riportato da Repubblica, tuttavia, sono arrivate importanti novità anche da parte del patron cinese del Milan. Yonghong Li, infatti, sta comunque cercando di mantenere il controllo del Milan ed é vicino a trovato le risorse sia per completare l’ultimo aumento di capitale da 39 milioni (11 già versati), sia per ripagare Elliott del prestito da 303 milioni.