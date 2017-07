Bertolacci-Genoa, nuovo incontro in giornata per sbloccare la trattativa con il Milan. L'agente Lucci sarà a Milano per provare a chiudere l'accordo definitivamente sulla base del prestito secco. Il centrocampista romano vuole il rilancio, che potrebbe passare proprio per Marassi e per il club che più ha creduto in lui. Il Genoa la scelta migliore, tre stagioni indimenticabili con 90 presenze, 12 gol e 14 assist e prestazioni super, che convinsero i rossoneri a portarlo a Milanello. Poi gli infortuni e il momento di crisi generale della squadra, che non hanno aiutato Bertolacci. La concorrenza nel Milan è tanta, come la voglia di giocare e cancellare un periodo negativo