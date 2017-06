Il doppio summit avvenuto a Cardiff nel prepartita della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid avrà un seguito. Jorge Mendes è pronto a incontrare nuovamente Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone per approfondire gli input di mercato avuti in Galles.



NUOVO INCONTRO A MILANO - Secondo quanto riportato da Repubblica, nelle prossime ore, al più tardi domani, Jorge Mendes arriverà in Italia e sbarcherà a Milano per incontrare nuovamente il Milan. Un nuovo summit, il terzo, in cui si parlerà ampiamente di mercato in entrata, ma anche in uscita.



DA SILVA A BACCA - Uno degli attaccanti proposti da Mendes al Milan è Andrè Silva, prima punta del Porto, ma considerato dal Milan soltanto un'alternativa in attacco. Occhio a Diego Costa, che sebbene fosse destinato al ritorno all'Atletico Madrid, si ritrova bloccato dal ban del mercato imposto dalla FIFA. James Rodriguez è stato accostato, ma il Milan non sta cercando nel suo ruolo e allora non va sottovalutata la posizione di Carlos Bacca. Il colombiano è in uscita dal club rossonero che, però, sta trovando fatica nel trovare acquirenti per lui. Mendes ha contatti e interessi diretti in numerosi club di Premier League e Liga portoghese e così come fatto dall'Inter, anche il Milan spera di trovare in Mendes un alleato importante per la vendita del giocatore.