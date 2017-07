Il Milan è sceso in campo nel tardo pomeriggio di oggi per la prima amichevole stagionale contro il Lugano. Fra i titolari scelti da Vincenzo Montella si è rivisto anche Ignazio Abate. Il terzino rossonero è stato a lungo lontano dai campi da gioco per un problema alla retina degli occhi, ma è tornato a disposizione all'inizio di questa stagione.



A Lugano Abate ha però sfoggiato anche un nuovo look con occhiali da sole semitrasparenti con lenti arancioni e un capello lungo bloccato da una fascetta. Un look molto simile a quello che adottò Edgar Davids, che fu colpito da un glaucoma agli occhi (e fermato a lungo prima dell'autorizzazione a curarsi con un collirio "dopante") e che dopo la cura non si tolse più i suoi famosi occhialini neri.