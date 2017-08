Rispunta il nome di Grzegorz Krychowiak per il centrocampo del Milan. Il polacco è ai margini del progetto del Paris Saint-Germain: Unai Emery ha chiesto al giocatore di trovare una nuova sistemazione in tempi brevi. Il giocatore non si è allenato coi compagni alla vigilia della sfida contro il Tolosa, la cessione è ormai imminente. Il Milan - come riporta il Corriere dello Sport - ci pensa, il giocatore era già stato proposto prima che arrivasse Lucas Biglia. L’ex Siviglia, arrivato un anno fa dal Siviglia per 33 milioni di euro, è uno dei nomi più caldi sul taccuino di Fassone e Mirabelli.



IL MILAN C’È - Il Paris Saint-Germain è disposto a cederlo, anche in prestito oneroso. Difficile venderlo a buone cifre vista la scorsa annata negativa, il rischio è una robusta minusvalenza in caso di cessione immediata. Il Milan valuta l’ipotesi di un prestito, ma deve fare i conti con la concorrenza del Lione. Krychowiak è stato proposto anche alla Juventus in questa finestra di mercato, ma i bianconeri non sono andati oltre a dei semplici sondaggi. Il Milan ci prova, il centrocampista degli ultimi giorni di mercato può essere proprio il polacco.