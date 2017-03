Un mercato con poco budget a disposizione, un solo colpo di mercato a disposizione per dare una svolta ad una stagione, quella 2017/18, in cui rientrare in Champions League diventerà più semplice, ma ancor più fondamentale. Il Milan si prepara a vivere un'estate infuocata, a prescindere dalla chiusura positiva o meno della trattativa fra Fininvest e Sino Europe Sport per la cessione societaria, in cui gli uomini mercato rossoneri dovranno andare alla ricerca (ancora una volta) di grandi occasioni di mercato.



LUIZ GUSTAVO NEL MIRINO - A conti fatti il Milan potrà permettersi soltanto un esborso importante e tutti in società sono convinti che il grande sforzo dovrà essere fatto a centrocampo. A prescindere dal closing, quindi, c'è un obiettivo raggiungibile in grado di far fare un passo avanti alla rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista del Wolfsburg, e da tempo seguito sia dal club rossonero che da altri club italiani come Inter, Roma e Napoli.



OCCASIONE - Luiz Gustavo rappresenta un'occasione di mercato unica. E' un centrocampista di alto livello e ha più volte confermato di voler lasciare il Wolfsburg. In stagione è stato impiegato anche da difensore centrale, un valore aggiunto in caso di emergenza (al Milan servirà comunque anche un difensore) e ha più volte dichiarato di voler lasciare la Germania. Con il Wolfsburg ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 e con il club tedesco alle prese con una forte crisi economica, dovuta ai problemi della proprietà Volkswagen, si libererà a costi estremamente contenuti. Un'operazione da massimo 10 milioni di euro per il cartellino che, però, non tiene conto dell'ingaggio da dover accordare al giocatore. Luiz Gustavo guadagna infatti circa 10 milioni di euro lordi in Germania e bisognerà lavorare con il suo entourage per abbassare le richieste non oltre i 4 milioni percepiti in rosa soltanto da Carlos Bacca. Un'affare probabile, possibile, un'occasione imperdibile per il Milan.