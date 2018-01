Il mercato del Milan potrebbe presto subire una svolta grazie ad una notizia inaspettata proveniente dalla Cina. No, stavolta la società e il presidente Yonghong Li non c'entrano perchè al centro delle attenzioni del calcio d'oriente è finito un giocatore sotto contratto con il club rossonero: Lucas Biglia.



OFFERTA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Biglia è stato osservato speciale in Cina da diverse squadre della Super League cinese. L'agente del giocatore ha già ricevuto un'offerta ufficiale e nel corso della prossima settimana è in arrivo in Italia per incontrare personalmente il ds Massimiliano Mirabelli e l’ad Marco Fassone per sottoporre la proposta e capire i margini di manovra per un eventuale trasferimento.



INCEDIBILE - Ad oggi la volontà del Milan è quella di trattenere tutti i suoi acquisti estivi e rivalutarli. L’agente di Biglia conosce questa valutazione e non a caso l'argentino è stato in vacanza in questi giorni con il suo allenatore personale per recuperare condizione ed essere al 100% al rientro. Spesso ha raccontato di essere sceso in campo in condizioni precarie tanto da dover giocare sul dolore. L'atteggiamento è però piaciuto a Gattuso pronto a rilanciarlo in prima squadra, con buona pace della Cina.