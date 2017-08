FANTACALCIOMERCATO

Falcao non si vende, almeno per ora.La notizia è riportata da France Football, secondo il quale Fassone, tramite Jorge Mendes, ha chiesto al club del Principato il cartellino del Tigre, mettendo sul piatto 30 milioni di euro. Dopo gli addii di Germain per il Marsiglia, di Bernardo Silva per il Manchester City e quello probabile di Mbappé, che spinge per trasferirsi al Paris Saint-Germain, il Monaco non vuole perdere un altro pilastro, per questo motivo ha respinto il tentativo del MilanFalcao, dopo un periodo buio per colpa dell'infortunio al ginocchio e per le esperienze poco positive con Manchester United e Chelsea, nell'ultima stagione ha ritrovato il sorriso: in Ligue 1 ha segnato 21 gol in 29 partite, ai quali vanno aggiunti i 5 gol in 8 sfide di Champions League. A 31 anni resta un attaccante corteggiato, non è da escludere un nuovo tentativo rossonero nei prossimi giorni.