E' arrivato in estate dalla Fiorentina, dopo una trattativa che è sembrata una vera e propria telenovela: il giocatore che lascia il ritiro viola, i certificati medici tanto di moda tra luglio e agosto in pieno mercato, e l'arrivo, a Milano, con la maglia numero 7 rossonera lì ad aspettarlo. Nikola Kalinic è la punta che voleva Montella per il suo Milan, Nikola Kalinic è la punta che sta faticando nel nuovo Milan cinese. 4 gol e 3 assist in 20 partite per il centravanti croato, troppo poco per l'attaccante che è stato pagato dalla società di via Aldo Rossi, complessivamente, 25 milioni di euro.



SIRENE CINESI - Rendimento, però, che non hanno spento i fari del mercato sul classe '88 arrivato in Italia dal Dnipro. Come scrive il Corriere della Sera, diversi club cinesi si stanno facendo avanti con offerte concrete per il giocatore e per il Milan, oggi come un anno fa, quando il suo passagio al Tianjin Quanjian di Cannavaro sembrava cosa fatta. Kalinic, però, ha già rispedito tutte le proposte al mittente, visto che non ha intenzione di lasciare la maglia rossonera.