Corsa, dinamismo, quantità e qualità. Hector Herrera è il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione, sul campo è l'ultimo a mollare, si fa sentire quando bisogna difendere, è presente quanto si tratta di attaccare. Un centrocampista box to box al quale è stata affibbiata l'etichetta di leader, fin dal 2012, quando da protagonista ha vinto con il Messico il Torneo di Tolone e l'Olimpiade di Londra, battendo in finale il Brasile di Nemar, Oscar, Marcelo e Alex Sandro. Nel 2013 lo voleva mezz'Europa, scelse a sorpresa il Porto, a giugno, dopo cinque anni di servizio dei Dragoni cambierà aria, per sposare un nuovo progetto.



LA VERITA' SUL MILAN - Più di una volta, nella sua carriera, ha avuto la possibilità di andare via, di lasciare il Portogallo. Nel 2016 ci provarono Juventus e Napoli, senza fortuna, l'Italia solo sfiorata due anni fa potrebbe abbracciarla la prossima estate. Almeno a sentire la stampa portoghese, sicura di un interesse da parte del Milan, a caccia di una mezzala in vista della prossima stagione. Calciomercato.com ha fatto le verifiche del caso, Herrera è un giocatore che piace, con una situazione contrattuale favorevole (è in scadenza nel 2019, ha un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro) ma al momento non è un priorità. Il suo profilo è stato offerto a Mirabelli e Fassone, che per ora non hanno voluto approfondire. Tutto rimandato a giugno, quando il Milan avrà le idee chiare dal punto di vista tecnico (non è sicura al momento la conferma di Gattuso) e societario.