Secondo Sportitalia, Wesley Sneijder domani verrà offerto al Milan come possibile affare a parametro zero. Con la Sampdoria il discorso non è decollato, ecco perché ai rossoneri sarà proposto dal suo agente vista la rottura col Galatasaray. Potrebbe essere sondato seriamente come regista in mezzo al campo, un clamoroso scenario per l'ex Inter.