Lo scorso 28 maggio, dopo l'ultima partita della scorsa stagione contro il Cagliari, Gerard Deulofeu aveva salutato il Milan. "Ho solo parole di ringraziamento per questa squadra - il messaggio affidato al suo account Instagram - , sono stato felice e ho avuto il sostegno e l'amore sia dei miei colleghi che dei miei fan. Grazie di cuore". Parole che, nella mente di tutti i tifosi rossoneri, suonavano come un addio anticipato, vista la conclusione del prestito dall'Everton e il diritto di recompra che il Barcellona sembrava intenzionato a esercitare.



VOGLIA DI RESTARE - In due settimane, però, qualcosa è cambiato. In Catalogna è arrivato Ernesto Valverde, che non sembra voler puntare sul classe '94. Che, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di fare panchina coi blaugrana, né tantomeno di tornare all'Everton. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni Deulofeu ha manifestato la volontà di restare al Milan. Un desiderio fatto arrivare anche a Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Che, in questo momento, sono concentrati su altre operazioni. Ma se non dovessero riuscire a portare in rossonero Keita Baldé, potrebbero tornare sul talento spagnolo.