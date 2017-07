E' tempo di cessioni in casa Milan. “La rosa? Il mercato è ancora lungo, sicuramente non possiamo essere in 35 - ha dichiarato il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli quattro giorni fa in conferenza stampa -. Sappiamo che dobbiamo essere pronti in tre competizioni e quindi dobbiamo avere una rosa né numerosa né corta. Difficile dire quanti giocatori arriveranno ancora, vedremo cosa accadrà in merito alle uscite, molti giocatori hanno tanto mercato come Bacca e Lapadula. Il mercato in uscita? Dipenderà. Stiamo avendo delle richieste e le valutiamo con l'allenatore. Non è facile vendere, sono tutti giocatori sotto contratto e quindi dipende da quello che il mercato ci chiede. Stiamo riscontrando un forte interessamento verso i giocatori del Milan, da questo dipenderà tantissimo anche il mercato in entrata. E' un giochino che dobbiamo vivere giornalmente”, ha concluso Mirabelli. Il Milan, infatti, ora ha bisogno di vendere.



SUL MERCATO - Dopo aver ufficializzato i primi sette colpi in entrata, ovvero Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez, André Silva, Borini, Calhanoglu e Conti, il duo Fassone-Mirabelli è ora al lavoro per sfoltire la rosa di Vincenzo Montella. La squadra - come dichiarato da Mirabelli - "è un cantiere aperto". I rossoneri non hanno alcuna intenzione di svendere i propri giocatori, ma una "pulizia" sarà necessaria per far spazio ai nuovi, come dichiarato da Vincenzo Montella. Ceduto Juraj Kucka al Trabzonspor per 6 milioni di euro, adesso il Milan proverà a vendere gli altri giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico di Montella. Sulla lista degli esuberi ci sono otto calciatori: Carlos Bacca, M'Baye Niang, Gianluca Lapadula, Andrea Bertolacci, Mattia De Sciglio, Gabriel Paletta, Leonel Vangioni Rodrigo Ely.



LE RICHIESTE - I rossoneri, come dichiarato dal ds Mirabelli, non hanno intenzione di svendere i propri giocatori: partiranno solo di fronte ad offerte congrue. Per Bacca il Milan chiede 20 milioni di euro: sulle sue tracce è vivo l'interesse del Marsiglia, che vorrebbe il cartellino del colombiano in prestito. Per Niang, nel mirino di Everton, Arsenal e Fenerbahce, i rossoneri chiedono circa 15 milioni di euro, la stessa cifra fissata col Watford lo scorso gennaio per il riscatto del francese. Lapadula per i rossoneri ha un valore di mercato di circa 15 milioni e piace a tre club italiani: Atalanta, Genoa e Lazio. De Sciglio ha già ribadito di voler lasciare il Milan, ma la richiesta del duo Fassone-Mirabelli è di 13 milioni di euro. La Juventus, fortemente interessata al giocatore, finora è disposta ad offrire massimo 8 milioni. Paletta è conteso da Torino e Sassuolo e lascerà i rossoneri per una cifra compresa tra 500mila euro e 1 milione circa.



IN ESUBERO - Bertolacci è sempre più vicino al ritorno al Genoa in prestito. Il club rossonero vuole un prestito oneroso, il club ligure lo chiede gratuito. Vangioni ha mercato in Argentina (piace al River Plate) e in Spagna (interessa al Getafe), ma partirà solo in prestito. Rodrigo Ely - come anticipato in esclusiva da calciomercato.com - andrà in prestito con diritto di riscatto (fissato a 4 milioni) all’Alaves. Tra cessioni a titolo definitivo e in prestito, il Milan vuole riuscire a racimolare circa 70 milioni di euro (compresi i 6 incassati dalla cessione di Juraj Kucka). Durante il mercato, però, le sorprese sono sempre dietro l'angolo: il Milan lo sa bene e non disdegnerebbe cessioni per una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni di mercato. Con questo tesoretto il Milan potrebbe poi concludere in bellezza il mercato in entrata.