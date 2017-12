Un'estate ad alta velocità, un inverno a velocità di crociera. Il Milan a gennaio difficilmente farà grandi colpi in entrata, Mirabelli ha avuto l'imput da Fassone di lavorare soprattutto sul fronte cessioni. L'idea della proprietà è quella di non scorporare la rosa, i grandi addii non sono esclusi ma saranno autorizzati solo per ragioni economiche. Ciò significa che giocatori del calibro di André Silva e Calhanoglu partiranno solo se in via Aldo Rossi arriveranno offerte irrinunciabili.



PAGARE, PAGARE, PAGARE - Diverso il discorso per quanto riguarda le cessioni considerate minori. Il Milan è disposto ad andare incontro a chi sta giocando nulla o poco e spinge per cambiare aria, ma non farà beneficenza e non permetterà che nessuno lasci Milanello gratuitamente. Per questo motivo è stata respinta al mittente la proposta della Fiorentina di avere in prestito Antonelli, così come quella del Boca Juniors di avere a prezzo di saldo Gustavo Gomez, pagato un anno e mezzo fa otto milioni di euro dal Lanus. Pagare moneta, vedere cammello è il diktat, una linea guida che potrebbe non valere per Paletta e Gabriel, per i quali non è esclusa l'ipotesi di rescissione.



MAURI - Da valutare infine la situazione di Mauri, fino a qualche settimana fa dato per sicuro partente: l'ex Empoli, che sta recuperando dal problema alla caviglia, ​ha richieste di prestito ma con un centrocampo a tre potrebbe restare per dire la sua. Gattuso, per ora, lo ha bloccato: "Prima di dare il via libera voglio vederti all’opera in allenamento".