Un futuro in bilico, un passaggio di proprietà tutt'altro che scontato. Sono ore decisive per il futuro del Milan, tra questa sera e domani mattina è atteso un comunicato di Fininvest, che regalerà alla telenovela del closing una nuova puntata. La Sino Europe Sports ha chiesto un nuovo slittamento, previo il pagamento di una terza caparra da 100 milioni di euro da versare nelle casse della controllante del club rossonero entro e non oltre il prossimo 10 marzo, e attende una risposta. Se Fininvest dirà sì la nuova scadenza per completare l'acquisto del Milan verrà spostata alla settimana compresa tra il 31 marzo e il 7 aprile, ma non sono da escludere colpi di scena.



BERLUSCONI CI PENSA - La tensione, infatti, è alta, Silvio Berlusconi nelle ultime ore ha manifestato una certa insofferenza e non ha ancora deciso se concedere o meno una ulteriore proroga ai suoi interlocutori. "O arrivano i soldi o mi tengo il Milan" avrebbe detto ai suoi collaboratori. Cambierà idea?