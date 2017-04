Il Milan gioca sul velluto, tutto facile per Montella.



IL PRIMO TEMPO



Montella presenta un 4-2-4 di scuola Ventura, con Pasalic in appoggio a Bacca.

Brillano con questo schieramento gli attaccanti rossoneri, con Deulofeu a sinistra ed il rientrante Suso a destra, che non trovano avversari in grado di contrastarli e creano numerose situazioni pericolose.



Bella la discesa di Deulofeu al 5', da cui nasce la punizione splendidamente calciata da Suso, che al primo tiro in porta, dopo un mese di assenza, trova il gol che porta in vantaggio i rossoneri.



Delle scorribande degli esterni di Montella ne approfittano sia Pasalic che Bacca, che mettono entrambi la firma sul tabellino dei marcatori, il primo al 19', ed il secondo al 36'. A centrocampo la coppia Sosa-Kucka tiene bene la posizione e ferma con disinvoltura le ripartenze avversarie.



In difesa Calabria spinge più di De Sciglio e va spesso ad alimentare l'azione offensiva, trovando anche l'assist vincente sul 3 a 0 di Bacca. Senza problemi la coppia centrale Zapata-Romagnoli contro gli attaccanti avversari.



Il Palermo cerca di arginare gli avversari con un 5-3-1-1 in cui Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Andelkovic e Pezzella affollano la linea di difesa. Jajalo, Henrique e Chochev giocano a centrocampo, mentre Diamanti gioca in appoggio a Nestorovski.



Senza idee e senza stimoli, la squadra di Diego Lopez vede gli attaccanti rossoneri sfrecciare da tutte le parti, senza riuscire ne ad arginarli ne a ripartire.



IL SECONDO TEMPO



Buono l'approccio della squadra di Diego Lopez nella seconda frazione di gara, che non avendo più niente da perdere tenta di fare gioco, e si presenta con una formazione più alta, in cui gli esterni Rispoli e Pezzella attaccano la profondità sulle corsie laterali, e i centrocampisti Chochev e Jajalo alimentano l'azione offensiva.



Ovviamente questa mossa apre le porte alle ripartenze rossonere, con gli attaccanti di Montella vogliosi di aumentare il proprio bottino in classifica cannonieri. Ne esce un secondo tempo piacevole da vedere, in cui finalmente arriva al tiro in porta il Palermo, con Diamanti, al 61'. Ma soprattutto si annota il gol di Deulofeu al 69', che chiude benissimo una ripartenza 3 contro 3, sfruttando la sovrapposizione di Bacca, per accentrarsi in dribbling e concludere di interno destro sul secondo palo.



Da segnalare un cambio tattico per parte: Lopez passa al 4-3-3, quando inserisce Trajkovski per Goldaniga, mentre Montella passa al 4-4-2, inserendo Lapadula per Deulofeu ed Antonelli per Suso, e spostando Pasalic a destra. La partita si chiude con il Milan che attacca e con il Palermo che, in 10 per l'espulsione di Gonzalez, non aggrava la sua situazione grazie alle belle parate del giovane Fulignati.