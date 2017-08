Arrivato a parametro zero, Hoedt va al Southampton per 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. La Lazio ha dato il via libera alla cessione (accontendando il giocatore olandese) perché ha incassato il sì alla permanenza del connazionale De Vrij, che inizia a trattare il rinnovo del contratto (dovrebbe essere di un anno, sino al 2019) con clausola (va definito il prezzo, tra i 25 e i 30 milioni).



Intanto la Lazio è a caccia di un altro difensore centrale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Paletta resta in lista come opzione immediata. E' in uscita dal Milan, è in scadenza nel 2018, aspetta la chiamata. Il manager, Martin Guastadisegno, ieri ha lanciato segnali di apertura, attende comunicazioni dalla società biancoceleste. Il ds Tare ha preso tempo, vuole valutare ogni possibilità di mercato. Paletta è un’opzione possibile, bisogna fare attenzione ad altri nomi, possono spuntare dall’Italia e dall’estero. Si continua a seguire anche il brasiliano Rodrigo Caio (San Paolo).