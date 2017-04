Serata in compagnia degli argentini del Milan per il Papu. Come testimoniato dalle foto su Instagram, il fuoriclasse dell'ha cenato insieme al Principitoe Gabriel. L'ex Catania ha poi postato una storia con il difensore rossonero, prendendo in giro il connazionale: "Con il professor Xavier degli X-Men". Effettivamente, la somiglianza è notevole.