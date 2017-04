Il difensore del Milan Gabriel Paletta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Crotone: "Non so se è stato sbagliato l'approccio. Sapevamo di giocare una partita con determinate caratteristiche. Dopo il gol loro si è fatta una partita difficile ma penso sia positiva la reazione nostra".



Come mai gli attaccanti segnano così poco?

"Probabilmente non siamo stati lucidi in certe occasioni. Se noi riusciamo a dare una mano a segnare ben venga".



Più preoccupati sulle vostre prestazioni singole?

"Sicuramente mi auguro di fare più partite possibili, poi siamo tutti in gioco. Al Milan in ogni allenamento devi dare il massimo perchè ti stanno guardando. Però penso che anche i miei compagni sono sereni. Lavoriamo tranquilli e pensiamo solo al campo. Quello che accadrà dopo la fine del campionato si vedrà".