Ferragosto si avvicina e con esso il periodo decisivo, anche per il Milan, per mettere a segno gli ultimi colpi di mercato. Un attaccante e un centrocampista sono gli ultimi tasselli richiesti da Vincenzo Montella per affrontare la nuova stagione e più passano i giorni, crescente è la sensazione che tutte le strade portino a Firenze. Fassone e Mirabelli hanno seguito e continuano a seguire le piste di respiro internazionale che portano ad Aubameyang e ai vari Diego Costa e Falcao per il reparto offensivo, a Renato Sanches nel ruolo di mezzala, tutte molto affascinanti ma estremamente complicate dal punto di vista economico.



COPPIA CROATA - Un motivo in più per ritenere che, in assenza di colpi di scena scatenati dall'effetto domino successivi all'affare Neymar o altri grandi movimenti tra le big europee, il Milan deciderà di optare per Nikola Kalinic e Milan Badelj, giocatori perfettamente integrati nel campionato italiano e acquistabili a condizioni più convenienti. Per il bomber croato, la Fiorentina è convinta di poter chiudere per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus, mentre per l'ex regista dell'Amburgo dovrebbe accontentarsi di molto meno vista la scadenza di contratto fissata tra un anno. Il club rossonero, dal canto suo, può offrire contropartite tecniche gradite ai viola, un difensore di esperienza e sicuro affidamento come Gabriel Paletta (l'alternativa è il genoano Izzo) e un esterno sinistro come Luca Antonelli.



LE CONTROPARTITE - Più facile per la Fiorentina arrivare al centrale italo-argentino, ormai escluso dal progetto tecnico di Montella e affascinato maggiormente da quello di Pioli rispetto al Torino o alle ipotesi estere, mentre per l'ex capitano del Genoa il nodo è quello dell'ingaggio da 1,5 milioni netti percepito in rossonero. Due nomi in entrata, due in uscita, l'asse Milan-Fiorentina può diventare caldo dopo Ferragosto.