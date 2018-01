Il Milan sta per lasciare andare uno dei suoi difensori centrali ma, sorpresa, non si parla di Gustavo Gomez: con il Boca è tutto in evoluzione. Oggi la società dovrebbe concedere la risoluzione a Paletta, legato al Milan per altri cinque mesi: la società ha apprezzato il suo atteggiamento professionale ed è orientata a concedere il via libera verso il Fenerbahce.



Gabriel è pronto a tornare in porta: lo aspetta l'Empoli dopo l'infortunio di Provedel. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Newcastle e Brighton puntano Zapata: giocatore e Milan resisteranno. In entrata proposto per giugno Augustin Rogel, 20 anni, difensore del Nacional di Montevideo a scadenza.