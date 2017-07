Gabrielvuole solo il Torino. Come riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il suo agentee ci sono i presupposti per arrivare a una rapida soluzione. Paletta ha altre offerte, ma il Torino è in cima alla sua lista. La società granata ha proposto un triennale a un milione più bonus a stagione, oppure in alternativa un biennale con opzione.