In settimana Gigio Donnarumma, portierino-portierone del Milan, classe '99 dall'avvenire assicurato e neo-esordiente dal primo minuto con la Nazionale italiana, è balzato agli onori delle cronache per un fatto particolare. Il più celebre settimanale a fumetti, "Topolino", ha deciso di trasformare Gigio in uno dei personaggi dell’universo di Paperino e compagnia: Paperumma, un giovane portiere-papero che apparirà nel prossimo numero in uscita mercoledì. Un onore che è toccato a calciatori del calibro di Ronaldo il Fenomeno e Roberto Baggio: poteva essere un'incoronazione definitiva, invece ha portato sfortuna. Passi per i bambini, ormai pazzi per il giovanissimo portiere del Milan, fenomenale in campo e simpatico fuori, passi per le popolarità del giovane, ormai alle stelle: Donnarumma si è infatti definitivamente trasformato in Paperumma al 12' del primo tempo della partita dell'Adriatico contro il Pescara.



TRA PAPERUMMA E LA NAZIONALE: OCCHIO ALLA SICUMERA - Retropassaggio di Gabriel Paletta e liscio clamoroso di Gigio, forse alla sua prima vera "papera" in carriera: forse si è immedesimato troppo nel personaggio di Paperumma, forse le emozioni di queste settimane, in rapida successione, fino ad arrivare alla partita da numero 1 con l'Italia nell'amichevole contro l'Olanda, hanno condizionato persino una personalità tranquilla e estremamente matura come la sua. Forse non è stata una mossa geniale far accostare un calciatore che di ruolo fa il portiere al personaggio di Paperumma e in generale al vocabolo "papera", ma che cosa ci si può fare se i personaggi di Topolino sono prevalentemente topi o paperi? A parte gli scherzi, sarebbe folle criticare Donnarumma, da parte dei tifosi del Milan e degli appassionati di calcio in generale, dopo un errore che a 18 anni è assolutamente nell'ordine delle cose. Folle anche perché, se è vero che oggi forse Donnarumma è costato due punti al Diavolo, in molte altre occasioni ha garantito alla squadra di Montella risultati che altrimenti non sarebbero mai arrivati. Il saldo è assolutamente positivo: occhio però all'eccessiva sicumera, uno dei difetti peggiori che può attanagliare un portiere, e che a volte sembra apparire sul volto del giovane estremo difensore campano.



TESTA ALTO E SORRISO - Le parole del numero 99, dopo la papera di Pescara, fanno ben sperare: "Dispiace, mi dispiace per l’errore sul gol, ma vado avanti a testa alta. Non è un errore che mi abbatterà, vado avanti con il sorriso". Già, il sorriso e la testa alta sono le medicine migliori per rimediare ad un errore: lasciando magari perdere per un po' di tempo Paperumma, con buona pace dei bambini...



