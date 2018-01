Leonardo Bonucci, difensore e capitano del Milan, in gol oggi contro il Crotone, parla a Premium Sport al termine della partita: "Nel primo tempo abbiamo fatto una grande prestazione sia di tecnica che di carattere, ci è mancato solo il gol. Nel secondo siamo stati bravi e fortunati a crederci, prendiamo tre punti per iniziare alla grande il 2018. Io devo far parlare il campo e in questi sei mesi ho alternato. Ora ho iniziato in maniera buona il nuovo anno ma sta a me rispondere con i fatti sul campo e basta. Serve una risposta da tutti quanti, i primi mesi sono in archivio: abbiamo fatto errori ma da lì dobbiamo migliorare e guardare avanti per una seconda parte di stagione in crescendo. L'importante è che qualcuno faccia gol, poi il resto arriva".