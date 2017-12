Il padre del giocatore del Milan Luca Antonelli, Roberto, ex calciatore rossonero, ha parlato a FirenzeViola.it dell’interessamento della Fiorentina per il figlio: “Io personalmente lo vedrei molto bene, perché la Fiorentina è una signora squadra. Poi da quelle parti c’è un tifo molto caloroso, per cui non ci sarebbero problemi. Mi piacerebbe fosse ancora in vita mio padre, dato che lui era un grande tifoso viola”.