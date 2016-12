Andrea Poli dopo la vittoria in Supercoppa italiana ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ''Ho sempre voluto giocare con questa maglia e vincere con il Milan non ha prezzo. Sono sensazioni bellissime, una gioia immensa. La voglia di rivalsa dopo aver perso la finale di Coppa Italia sempre contro la Juventus era tanta e siamo riusciti a trionfare. Questa resterà una notte indimenticabile per noi e per tutti i nostri tifosi. Il merito di questa vittoria è di tutto il gruppo; insieme abbiamo riportato il Milan a vincere un trofeo dopo tanti anni''.