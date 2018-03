Piccola schiarita sul fronte societario, dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni. Secondo la Gazzetta dello sport, sarebbe partito il bonifico da 10 milioni da parte di Yonghong Li. Questo rappresenta la prima tranche di un aumento di capitale complessivo da 37,4 necessario per la gestione del club sino a fine stagione. I soldi saranno visibili sul conto corrente rossonero nella giornata di oggi o al massimo nelle prime ore di domani, ma quello che conta è che ora il numero uno del club di via Aldo Rossi può tirare finalmente un sospiro di sollievo. Elliott aveva dato la sua disponibilità ad intervenire e a garantire un altro prestito al presidente milanista, ma Mr.Li non ha mai risposto a questa offerta in quanto era convinto di poter trovare autonomamente i dieci milioni. E così è stato effettivamente, scongiurando quindi per il momento l’intervento del fondo americano.