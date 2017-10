Brutto scontro per Davide Calabria. Il terzino del Milan, nei minuti finali della gara col Chievo, è stato protagonista di uno scontro aereo con Gobbi. Caduto male, il numero 2 rossonero è uscito in barella, immobilizzato, ma cosciente. Subito in ospedale, come riporta Milan Tv ha già tranquillizzato i famigliari.