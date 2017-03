Il ritorno in nazionale di Gerard Deulofeu ha fatto letteralmente impazzire la Spagna: decisivo nella vittoria contro la Francia con un rigore procurato e un gol, è stato definito da tifosi e media come la ventata d'aria fresca che serviva alle Furie Rosse per rilanciarsi. Tutto merito del Milan, come ha ammesso lo stesso esterno nel post-partita, che gli hanno restituito un ruolo da protagonista e che sperano di farne un punto fermo per il futuro, ma la situazione è più complicata di così.



Il Barcellona infatti ha un'opzione che permette di riacquistare Deulofeu dall'Everton per 12 milioni di euro e le ultime prestazioni hanno convinto i catalani: vale l'investimento, l'opzione sarà esercitata e il giocatore rientrerà in blaugrana per poi essere rivenduto a un prezzo maggiore. Il Milan ha già preso informazioni e ha ribadito di voler essere il primo interlocutore in caso di cessione, ma qui spunta il primo nodo: a condurre i primi contatti con il Barça è stato Adriano Galliani, che però non sarà più amministratore delegato in caso di closing il 14 aprile e dunque quel ponte retto dagli ottimi rapporti con Ariedo Braida verrebbe meno e andrebbe ricostruito dal duo Fassone-Mirabelli, che nel frattempo continua a puntare Keita.



A questo va ad aggiungersi il rischio che in estate si scateni una vera e propria asta internazionale per Deulofeu: stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna infatti già diversi club spagnoli e della Premier League hanno chiesto informazioni al Barcellona, il che farà inevitabilmente lievitare il prezzo del cartellino; in questo scenario i rossoneri potrebbero non considerare più valido l'investimento, tirarsi indietro e virare su altri obiettivi. Appuntamento a fine stagione, ma senza uno sprint nelle prossime settimane la permanenza di Deulofeu al Milan si farà sempre più complicata.