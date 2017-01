Il Milan lo cerca da tempo, lui spinge per lasciare l'Everton dove è poco considerato dal manager Ronald Koeman. Sta per sbloccarsi la trattativa che potrebbe portare Gerard Deulofeu, esterno spagnolo dei Toffees, in rossonero. L'Everton ha praticamente concluso per Morgan Schneiderlin del Man United, un'operazione che sembra una mossa per rimpiazzarlo. Adesso anche i bookmaker d'oltremanica credono al buon esito dell'affare: il Milan è la prima destinazione possibile sulla lavagna scommesse del futuro di Deulofeu, piazzato a 2,10. Si sale già a 9,00 per il trasferimento al Middlesbrough, pure interessato al giocatore. Resta ancora favorita, seppure di pochissimo, la possibilità che Deulofeu resti all'Everton dopo la parentesi mercato di gennaio: una possibilità a 1,90.