Vincenzo Montella, allenatore del Milan, dovrebbe optare per il 3-4-3 da schierare nel match casalingo di domani contro il Genoa, valido per la nona giornata di Serie A. Una formazione che dovrebbe vedere Donnarumma tra i pali, Romagnoli, Bonucci e Musacchio in difesa, Rodriguez e Borini larghi, Biglia con Kessie a centrocampo e Suso e Bonaventura davanti in appoggio a Kalinic.