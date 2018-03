Il futuro di Nikola Kalinic con la maglia del Milan è sempre più in bilico. In casa rossonera c'è la certezza di poter contare sul futuro su Cutrone e Andrè Silva (che può ancora migliorare) mentre il rapporto del croato con Gattuso è sempre più in crisi, tanto che un addio a fine stagione è una soluzione che l'entourage del giocatore sta prendendo in considerazione.