L'arrivo di Leonardo Bonucci dalla Juventus ha fatto comprendere definitivamente anche ai più sospettosi che questo Milan non si pone limiti e può arrivare a qualsiasi giocatore. Il mercato pirotecnico dei rossoneri necessita ancora di una ciliegina, una punta di alto livello che completi il reparto d'attacco a disposizione di Vincenzo Montella. I nomi sono quelli di sempre, da Aubameyang del Borussia Dortmund ad Andrea Belotti del Torino, passando per il fiorentino Kalinic.



MORATA E' DELUSO - In questa lista degli obiettivi, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, torna prepotentemente Alvaro Morata. Il calciatore del Real Madrid era stato trattato dalla coppia Fassone-Mirabelli tra fine maggio e i primi giorni di giugno ma, al di là del gradimento iniziale da parte del calciatore, il Milan non ha poi raggiunto un accordo nè col bomber spagnolo nè col suo club, arrivato addirittura a respingere una maxi-proposta del Manchester United di 80 milioni di euro. Morata, poi rimpiazzato da Mourinho con Lukaku, è deluso e vuole la cessione perchè sa che a Madrid non gode della fiducia totale di Zidane, che continua a preferigli Benzema come centravanti titolare.



LA CARTA BONUCCI - Nel nuovo Milan che sta nascendo c'è però ora una carta in più che gioca a favore della proprietà rossonera. Parliamo di Leonardo Bonucci, grande amico di Morata ai tempi della Juventus e ora insignito del ruolo di giocatore simbolo della squadra rossonera. Da neo-capitano, il difensore della Nazionale rappresenta un argomento validissimo per abbattere le ultime resistenze dell'attaccante, che aveva stretto un patto al suo tempo con i bianconeri di non fare mai ritorno in Italia per giocare con un'altra maglia addosso che non fosse quella della Juve. L'operazione rimane comunque complicatissima, a causa delle altissime pretese economiche del Real Madrid, ma dà l'ulteriore sensazione che questo Milan può arrivare a chiunque.