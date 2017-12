Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gigio Donnarumma ha subito un lieve problema all'inguine nel corso delle ultime sedute d'allenamento: nonostante il piccolo guaio fisico accusato, tuttavia, ci sono buone possibilità per il numero 99 rossonero di scendere in campo in vista della gara di domani contro l'Inter, per la 100° presenza con la maglia rossonera.