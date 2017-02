Andrea Poli, centrocampista del Milan, ha parlato a Premium nel post Bologna-Milan: "Un applauso a tutti quanti, soprattutto a chi ha giocato meno. Abbiamo dimostrato attributi. Siamo molto contenti, ma dobbiamo analizzare il perché ci siamo ritrovati in nove. C’è un buono spirito e una partita così ricca di adrenalina non me la ricordo. Lunedì dobbiamo andare a Roma a vincere. Ho quasi sempre giocato con continuità nella mia carriera, da un anno a questa parte lo faccio un po’ meno ma non mi sono mai lamentato e ho provato a dare il meglio in allenamento e anche negli spezzoni che ho disputato. Se non mi fossi comportato così, non ci sarebbe stata questa prestazione. Questo è un gruppo che ha l’obbligo di far bene per la maglia che indossa. Io sto bene, ho preso una bella botta, ma fa parte del gioco".