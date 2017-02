Lottare sempre senza lasciare nulla sul campo. Oggi il carattere non è bastato per i 3 punti ma andiamo via a testa alta.

Andrea Poli è stato uno dei migliori del Milan contro la Lazio e ha espresso un messaggio su Twitter: "Lottare sempre senza lasciare nulla sul campo. Oggi il carattere non è bastato per i 3 punti ma andiamo via a testa alta".